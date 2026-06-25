VK сообщил об удалении приложений компании из App Store

Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила несколько приложений холдинга VK (MOEX: VKCO) из магазина App Store. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба компании. Теперь они недоступны для скачивания и обновления на устройства Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Для скачивания или обновления недоступны приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». «VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов», — указано в пресс-релизе.

Российская компания заявила, что Apple таким образом ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. В сообщении уточняется, что так пользователи не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. «Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми»,— добавили в VK.