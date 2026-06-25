VK сообщил об удалении приложений компании из App Store
Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила несколько приложений холдинга VK (MOEX: VKCO) из магазина App Store. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба компании. Теперь они недоступны для скачивания и обновления на устройства Apple.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Для скачивания или обновления недоступны приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». «VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов», — указано в пресс-релизе.
Российская компания заявила, что Apple таким образом ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. В сообщении уточняется, что так пользователи не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. «Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми»,— добавили в VK.
Удаление приложений VK из App Store не является единичным случаем. Ранее, уже в сентябре 2022 года, «ВКонтакте» и другие приложения экосистемы VK, включая Mail.ru и «VK Музыка», были удалены из AppStore, однако в октябре того же года их восстановили. При этом гендиректор холдинга VK, Владимир Кириенко, находится под санкциями США с февраля 2022 года.
Подобные ограничения коснулись и приложений других российских компаний. Из App Store удалялись приложения российских банков, таких как ВТБ, «Тинькофф», «Сбер» и Альфа-банк после введения санкций. Также из магазина приложений исчезли сервис объявлений Avito, RuTube, приложения «Лаборатории Касперского», «Единой России», а также ряд VPN-сервисов и неофициальный клиент Telegram — Telega. Удаление таких приложений часто связано с санкционной политикой, требованиями регулирующих органов, таких как Роскомнадзор, или необходимостью соблюдения законодательства.
Компания Apple объясняла удаление приложений из российского App Store, в частности VPN-сервисов, необходимостью соответствия требованиям национального законодательства, поскольку нарушение законов может привести к прекращению работы магазина в России. Российские органы власти предпринимают различные меры, чтобы заставить Apple исполнять российское законодательство, включая инициативы по принуждению к возвращению отечественных сервисов в App Store и установке российского магазина приложений RuStore.