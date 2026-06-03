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«Макс» удалили из App Store

Мессенджер «Макс» стал недоступен в App Store. Его нет в поиске, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране или регионе пользователя. Это подтвердила пресс-служба VK. Ранее установленные приложения продолжают работать, уточнили в компании.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы»,— указано в сообщении VK.

Сейчас «Макс» можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера, добавили в VK.

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