Apple объяснила удаление приложений VK из App Store

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удаление приложений VK из App Store, на которое отреагировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и Минцифры России, — не первый случай. Ранее, в сентябре 2022 года, приложения VK, включая Mail.ru и «VK Музыка», также были удалены из App Store, но впоследствии восстановлены в октябре того же года. До этого в феврале 2022 года под санкции США попал гендиректор холдинга VK Владимир Кириенко. Кроме того, недавно, 3 июня 2026 года, из App Store был удален мессенджер «Макс», принадлежащий VK, при этом Apple ограничила доступ для более 20 миллионов пользователей без объяснения причин.

Действия Apple вызывают вопросы у российских властей. Минцифры России считает удаление приложений VK проявлением недобросовестной конкуренции и отмечает, что Apple не выполняет российские законодательные требования о предустановке российских магазинов приложений. Ведомство и ФАС заявляют о несоблюдении Apple российских законов, в частности, в части предоставления аргументированной позиции по санкционным требованиям. В Кремле также подчеркивают ненадежность Apple как поставщика коммерческих услуг и призывают к разъяснениям, допуская возможность пересмотра взаимодействия с компанией.

Удаление приложений VK вписывается в более широкий тренд. Ранее, по требованию Роскомнадзора, из российского App Store были удалены более 20 VPN-сервисов, а также приложение Rutube. В App Store также отсутствуют приложения российских банков, попавших под санкции, таких как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Российские власти активно пытаются обязать Apple разрешить установку сторонних приложений, в частности, российского магазина RuStore от VK, на устройства, продаваемые в России, по всей видимости, чтобы предоставить пользователям доступ к приложениям, удаленным из App Store. Соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму и прошли первые чтения.