В Выборгском районе Ленобласти во время купания погибла 74-летняя женщина

В поселке Советский Выборгского района Ленинградской области погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, пенсионерка пошла купаться в Выборгском заливе и утонула. Ее тело из воды извлекли очевидцы, после чего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В МЧС напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно, а пожилых людей нельзя оставлять у воды без присмотра. В случае происшествия следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Карина Дроздецкая