Тоннель под путями Московского вокзала планируют построить к 2048 году

Строительство тоннеля под путями Московского вокзала в створе Товарного переулка запланировано на 2039–2048 годы. Сооружение станет частью транспортной инфраструктуры будущего терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тоннель в створе Товарного переулка начнут строить не раньше 2039 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Тоннель в створе Товарного переулка начнут строить не раньше 2039 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сроки реализации проекта указаны в пояснительной записке к проекту планировки Товарного переулка. Документацию опубликовали для общественного обсуждения.

Проект планировки подготовило ООО «АРРТ» по заказу ООО «СЗ Эр-Би-Ай-Московский». Согласно заключенному с городом в 2022 году соглашению, застройщик должен разработать градостроительную документацию и проект бокового проезда Товарного переулка на участке от Кременчугской улицы до Военной улицы.

При подготовке проекта учитывается ранее принятое распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре о разработке проекта планировки территории для строительства тоннеля под железнодорожными путями Московского направления, который соединит Товарный переулок с улицей Черняховского.

Матвей Николаев