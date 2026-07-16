На Дону 150 правонарушителей задержали с помощью биометрии в 2026 году

В Ростовской области с начала 2026 года с помощью биометрического распознавания лиц задержали более 150 правонарушителей, треть из которых находилась в федеральном розыске. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В систему «Безопасный город» региона интегрировали более 6 тыс. камер видеонаблюдения. Сейчас система работает в Ростове-на-Дону, однако власти намерены распространить ее работу на все районы области. В частности, камеры могут использовать для фиксации нарушений правил благоустройства вокруг площадок, где находятся мусорные контейнеры.

Власти также упомянули, что система может отслеживать оперативную обстановку и быстро реагировать на инциденты для обеспечения порядка на автозаправочных станциях.

Константин Соловьев