Ставропольский «Дренаж» выиграл патентный спор с подмосковным конкурентом

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск подмосковного ООО НПП СК МОСТ к ООО «Дренаж» о нарушении патента на производство дренажных брикетов и взыскал с истца 234 тыс. руб. судебных расходов. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Согласно материалам дела, московская компания, владеющая патентом № 2521253 на способ получения брикетов для дренажных систем, добивалась запрета на выпуск аналогичной продукции конкурентом и обязания его опубликовать судебное решение в бюллетене Роспатента.

В основе конфликта — технология производства строительных блоков. НПП СК МОСТ настаивал на том, что продукция «Дренажа» воспроизводит запатентованный метод применения эпоксидного компаунда для склеивания щебня фракции 10–15 мм. В подтверждение истец представил досудебное заключение специалистов ООО «Олимп Эксперт», зафиксировавших в блоках ответчика все признаки формулы изобретения.

Решающую роль сыграла назначенная судом комплексная патентоведческая экспертиза Северо-Кавказского федерального университета и Минюста РФ. Эксперты выявили существенные технологические различия между продукцией сторон. В изделиях истца используется жёсткий эпоксидный клей с содержанием кислорода 44,8 и кремния 31,5, тогда как ответчик применяет эластичный полиуретановый клей с сополимерами стирола и акрила, где кислород составляет 67,8, а цинк — 5. По механическим характеристикам эпоксидные блоки демонстрируют высокую прочность на сдвиг — до 24 МПа, однако низкую эластичность: удлинение при разрыве составляет лишь 4–22. Полиуретановые изделия превосходят продукцию истца по прочности на сжатие — до 4,65 МПа против 3,54 МПа — и способны компенсировать вибрации за счёт высокого относительного удлинения.

Суд констатировал, что полиуретановое связующее, использованное «Дренажом», не является эквивалентной заменой эпоксидной смоле, прямо указанной в независимом пункте формулы патента № 2521253. Поскольку патент защищает конкретную рецептуру, а не общий принцип склеивания щебня, производство изделий из иных полимеров нарушением исключительных прав признано не было. Рецензия АНО «Судебный эксперт», представленная истцом для оспаривания выводов государственной экспертизы, судом во внимание принята не была ввиду её процессуального статуса.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ суд взыскал с НПП СК МОСТ в пользу ставропольского предприятия судебные расходы на проведение комплексной экспертизы в размере 234,3 тыс. руб.

Тат Гаспарян