Режим ЧС и повышенной готовности ввели в 28 муниципалитетах на Урале

Режим повышенной готовности ввели в 23 муниципальных образованиях Свердловской области из-за ухудшения ситуации с паводком. Еще в пяти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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«В пяти муниципальных образованиях введен и действует режим чрезвычайной ситуации — это Кушвинский муниципальный округ, Нижнесергинский, Горноуральский, Первоуральский, Староуткинский», — сообщил на пресс-конференции представитель свердловского управления МЧС Владимир Пургин.

Данные о пострадавших не поступали. Сил и средств для проведения всех работ, по словам Владимира Пургина, достаточно. В зонах возможного подтопления открыты пункты временного размещения населения. На данный момент семь таких пунктов развернуты в Режевском, Пышминском и Ирбитском муниципальных округах.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что ситуация с погодой в области не имеет аналогов за последние десятилетия. В июне на территории региона выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках продолжает расти.

Подробнее — в материале «Урал выпал в осадок».