Ростовская область получила 16,1 млрд рублей кредитов на сезонные работы на полях

Ростовская область получила 16,1 млрд руб. кредитных средств в первом полугодии на 2026 год на сезонные полевые работы. Об этом сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

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В целом по России на кредитование аграриев направили почти 470 млрд руб. В сообщении банка отметили, что при высокой ключевой ставке темпы кредитования отрасли остаются выше запланированных.

Как отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, лидером по кредитованию работ стала Белгородская область — 69,5 млрд руб. Московский регион и Краснодарский край также вошли в тройку лидеров с показателями 54,2 млрд и 32,4 млрд руб. соответственно. В рейтинг также вошли Воронежская область — 27,9 млрд, Саратовская область — 20,2 млрд, Ставропольский край — 17,3 млрд, Тамбовская область — 16,8 млрд, Ростовская область — 16,1 млрд, а также Алтайский край — 14,5 млрд рублей.

Таким образом, кредитный портфель агропромышленного комплекса за первое полугодие вырос на 3,7% и достиг 2,8 трлн руб. Эти средства идут на поддержку новых и ранее запущенных инвестиционных проектов, технологическую модернизацию и развитие экспортно-ориентированных кампаний. Так, объем выдач кредитов российского экспортного продовольствия за полугодие 2026 года достиг 458,3 млрд руб., что на 9,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Константин Соловьев