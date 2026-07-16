В Ростове до 2051 года реализуют более 40 инвестпроектов на 550 млрд рублей

В Ростове-на-Дону до 2051 года реализуется масштабный пул проектов в сфере строительства, промышленности, инфраструктуры и потребительского рынка. Совокупный объем заявленных инвестиций достигает 550,7 млрд руб. Реализация проектов поможет создать более 12,8 тыс. рабочих мест. Соответствующая информация содержится в реестре инвестиционных проектов региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проекты, реализуемые в донской столице, условно делятся на несколько ключевых категорий. Наиболее капиталоемкая из них — жилая застройка и комплексное развитие территорий. Сюда входят такие масштабные проекты, как застройки микрорайонов в Левенцовском и Суворовском районах, а также отдельные жилые комплексы («Город у реки», Rotal Towers, «Малина Парк» и др.).

Инвестпроекты в промышленности включают строительство новых заводов (радиоэлектроника, оборудование для пищевой промышленности, тракторный завод «Ростсельмаш») и расширение существующих мощностей (например, «Балтика»).

Среди крупнейших проектов по объему инвестиций выделяются комплексное развитие территории по ул. Кумженской, 1 «Г» (СЗ «Проект 12», ГК DOGMA) на 230 млрд руб., застройка ул. Пойменной (ООО СЗ «ПроектС23») — более 150 млрд руб., Суворовский и Левенцовский жилые районы (АО «Ростовское», ООО СЗ «ККПДИнвест») — по нескольку десятков миллиардов рублей каждый, тракторный завод «Ростсельмаш» — более 17 млрд руб.

Большинство проектов стартовали с 2012 по 2024 годы, а сроки их завершения варьируются от 2026 до 2055 года. Наиболее плотная концентрация новых инициатив приходится на 2023–2024 годы — именно в этот период запущено значительное число проектов в сферах жилищного строительства, торговли, спорта и промышленности.

Длительные сроки реализации (до 30 лет и более) характерны для масштабных проектов комплексного развития территорий, где требуется поэтапное освоение больших площадей с созданием всей необходимой инфраструктуры.

Значительная часть проектов реализуется на уровне муниципального образования, однако ряд крупных инициатив находится в зоне ответственности региональных министерств и департаментов: минстроя («Суворовский», «Левенцовский»), минпромэнерго (тракторный завод), департамента потребительского рынка — логистические и торговые объекты.

Проекты ориентированы не только на создание новых объектов, но и на формирование рабочих мест. Наибольший потенциал по трудоустройству демонстрируют: комплексное развитие территории на ул. Кумженской (до 2 тыс. рабочих мест), творческий кластер на базе бывшего виноводочного завода (до 2 тыс. мест), строительство завода радиоэлектронной продукции (ГК «Бештау») — 700 мест и тракторный завод «Ростсельмаш» — 750 мест.

При этом ряд проектов (в основном в сфере жилищного строительства) не предполагает создания значительного числа новых рабочих мест на этапе эксплуатации, что подчеркивает дифференцированный характер социальноэкономического эффекта.

Наталья Белоштейн