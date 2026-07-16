Спрос на элитное жилье в Петербурге за полгода снизился на 13%

В первом полугодии 2026 года на первичном рынке элитной недвижимости Санкт-Петербурга заключили около 280 сделок общей площадью 24 тыс. кв. м. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После рекордных показателей 2023–2024 годов рынок стал снижаться

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ После рекордных показателей 2023–2024 годов рынок стал снижаться

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После рекордных показателей 2023–2024 годов рынок продолжил снижаться. Аналитики связывают это не только с уменьшением спроса, но и с изменением объема предложения. На конец июня в продаже находились 1,41 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 128,1 тыс. кв. м — за полгода предложение выросло на 13%.

За первые шесть месяцев года на рынок вышли два новых проекта — ЖК «Акватория» от ГК «ПСК» и ЖК «Фонтанка, 130» от ГК «Еврострой». Их совокупная продаваемая площадь составила 41,2 тыс. кв. м, что на 30% больше, чем годом ранее.

Средняя стоимость квадратного метра на 1 июля достигла 821,3 тыс. рублей, увеличившись за полгода на 11%. В сегменте «делюкс» показатель составил 1,145 млн рублей за кв. м, в сегменте «люкс» — 748 тыс. рублей.

По словам директора консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, лидерами по продажам остаются ЖК «Империал Клаб» от Setl Group и ЖК «ЛДМ» от ГК «Эталон», на которые пришлось около половины всех сделок. При этом 55% покупок были совершены в проектах с высокой степенью готовности или уже введенных в эксплуатацию, а основным инструментом поддержки спроса остается рассрочка — с ее использованием прошло не менее 60% сделок. Доля ипотечных сделок составила 18%.

Карина Дроздецкая