Диагностический центр за 2,69 млрд рублей построят на Туристской улице

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» получил разрешение на строительство диагностического центра на Туристской улице, участок 17, расположенный северо-западнее перекрестка Яхтенной и Оптиков.

Как сообщили в комитете по строительству администрации Петербурга, государственный контракт на строительство заключен между СПб ГКУ «ФКСР» и ООО «СУАР-Групп». Цена контракта составила около 2,69 млрд рублей, из которых на данный момент оплачено примерно 265,8 миллиона рублей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец 2027 года.

Общая площадь здания составит 11 307 кв. метров, центр будет разноэтажным: 1, 6 и 7 этажей. Проект разработан ООО «Проектная мастерская «ПЕТЕРГОФ» по заказу СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Облик диагностического центра уже согласован комитетом по градостроительству и архитектуре.

По словам представителей пресс-службы комитета по строительству, центр рассчитан на 880 посещений в смену. В нем откроются отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, межрайонная централизованная клинико-диагностическая лаборатория, специализированная централизованная бактериологическая лаборатория, центр здоровья по формированию здорового образа жизни, а также процедурные кабинеты и другие необходимые помещения.

Анна Гришина