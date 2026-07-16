Складские площади в новом логистическом комплексе в Красном Бору займут до конца года

В Красноборском городском поселении Тосненского района Ленобласти 16 июля состоялось открытие нового складского комплекса класса А площадью 60 тыс. кв. м. Примерно половина комплекса отведена под собственные нужды оператора проекта УК «Карвиль», еще половина выставлена на рынок под сдачу в аренду. По словам представителей УК, свободные площади будут сданы до конца текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый логоцентр построен на территории индустриального парка М-10 в рамках инвестиционного соглашения

Фото: компания SOTRANS Новый логоцентр построен на территории индустриального парка М-10 в рамках инвестиционного соглашения

Фото: компания SOTRANS

Новый логоцентр построен на территории индустриального парка М-10 в рамках инвестиционного соглашения, заключенного правительством Ленобласти с ООО «Элис», резидентом индустриального парка М-10, на ПМЭФ-2024. Стоимость инвестиций в проект оценивается в 4,8 млрд рублей. Из 60 тыс. кв. м около половины займет оператор проекта УК «Карвиль» под хранение и производство автокомплектующих. На данной площадке «Карвиль» планирует выпускать примерно 30 тыс. автомобильных генераторов в год. Оставшиеся площади УК сдает в аренду.

По словам коммерческого директора УК «Карвиль» Петра Нечипоренко, рынок быстро поглотит новые площади на объекте и в течение двух-трех месяцев здесь появятся крупные арендаторы. Профиль интересантов, с которыми ведутся переговоры — логистические компании, дистрибьюторы пищевого ритейла, иностранные производственные компании.

Александра Тен