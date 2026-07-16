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В Петербурге отреставрируют Академию наук на Университетской набережной

В Петербурге начнется реставрация исторических зданий Российской академии наук на Университетской набережной. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщили в пресс-службе Смольного.

Главное здание Академии наук на Университетской набережной, 5, построено в 1783–1789 годах

Главное здание Академии наук на Университетской набережной, 5, построено в 1783–1789 годах

Фото: Пресс-служба Смольного

Главное здание Академии наук на Университетской набережной, 5, построено в 1783–1789 годах

Фото: Пресс-служба Смольного

В рамках работ планируется восстановить первоначальный облик главного здания и музейного флигеля, а также приспособить помещения под многофункциональный научно-просветительский центр РАН.

При подготовке проекта специалисты Санкт-Петербургского отделения РАН совместно с экспертами комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проработали решения по сохранению объекта культурного наследия.

Главное здание Академии наук на Университетской набережной, 5, построено в 1783–1789 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги и является памятником русского классицизма. Музейный флигель появился позднее — в 1826–1831 годах по проектам архитекторов Ивана Лукини и Дениса Филиппова.

В здании также находится мозаичное панно Михаила Ломоносова «Полтавская баталия», созданное в 1762–1764 годах и установленное на парадной лестнице в 1925 году.

Карина Дроздецкая

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