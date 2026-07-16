Расходы краевого бюджета Ставрополья сократились до 232 млрд рублей

Депутаты думы Ставропольского края утвердили поправки в региональный бюджет на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба думы по итогам заседания в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расходы краевой казны сократились на 1,7 млрд руб. и составили 232 млрд руб. Доходы снизились на 305,3 млн руб., превысив 209,6 млрд рублей. Дефицит бюджета зафиксирован на уровне 22,3 млрд руб., что соответствует 9,66% от расходов.

Приоритетной статьёй затрат остаётся поддержка участников СВО и членов их семей. По словам председателя думы Ставрополья Николая Великданя, на эти цели планируется дополнительно выделить 3,5 млрд руб.

Мария Хоперская