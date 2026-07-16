Два хутора в Ставропольском крае получат звание «Рубеж воинской доблести»

Почетное звание «Рубеж воинской доблести» будет присвоено двум населенным пунктам Ставропольского края. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Речь идет о хуторах Бугулов и Медведев в Курском округе. В окрестностях обоих хуторов шли ожесточенные бои. Поисковики до сих пор находят там останки незахороненных солдат.

«Принятое решение напоминает о стойкости советских воинов и местных жителей во время Великой Отечественной войны, в период кровопролитной битвы за Кавказ», — написал губернатор в своем канале в Max.

Мария Хоперская