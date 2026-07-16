На Дону на месте складирования отходов уровень цинка превышен в 2 тысячи раз

В Каменском районе Ростовской области специалисты ЮФУ зафиксировали серьезное загрязнение почвы цинком. На месте бывшего шламонакопителя уровень содержания металла превысил допустимые показатели в 2 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото - Россельхознадзор Фото: фото - Россельхознадзор

Объект исследования находится рядом с бывшим озером Сорное. В период с 1950х до середины 1990х годов там складировались отходы предприятия «Каменскволокно». За многие годы в грунте скопилось значительное количество тяжелых металлов, что создает угрозу для экосистемы и снижает пригодность земель для использования.

Интересной находкой стали микроорганизмы, сумевшие адаптироваться к экстремальным условиям. В числе обнаруженных штаммов — коммаммоксбактерии: они не только устойчивы к воздействию тяжелых металлов за счет особых генов, но и принимают участие в преобразовании азота.

По мнению исследователей, изучение этих бактерий может стать основой для разработки методов рекультивации земель, пострадавших от промышленного загрязнения.

Наталья Белоштейн