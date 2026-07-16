Канал мэрии Новороссийска в МАХ потерян из-за взлома

Администрация Новороссийска лишилась официального канала в мессенджере МАХ в результате хакерской атаки, произошедшей 15 июля. Восстановление доступа к ресурсу невозможно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящий момент старый канал признан недействующим, все официальные публикации на нем прекращены. В качестве альтернативы мэрия запустила новый ресурс.

Подписчикам рекомендовано перейти на актуальную страницу администрации по ссылке: https://max.ru/channel_admnvrsk. Власти призывают граждан не доверять информации, которая может появиться на взломанном канале, и блокировать его.

Наталья Решетняк