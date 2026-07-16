В Саперном нашли тело трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки

Тело трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки в поселке Саперное Приозерского района Ленинградской области, обнаружили. Об этом стало известно 16 июля, сообщает «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что ребенок исчез накануне после того, как ушел в лес с детской площадки. По предварительным данным, родители ненадолго отлучились в магазин, оставив девочку со старшим братом. Предполагается, что ребенок мог забрести в болотистую местность и не смог выбраться.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, тело направят на экспертизу.

Карина Дроздецкая