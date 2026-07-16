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В Ленобласти разбираются с перебоями продажи бензина в селе Винницы

В отдаленном селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области возобновили отпуск топлива для жителей после обращения в оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Местная АЗС «КИТЭК» перестала продавать бензин населению

Местная АЗС «КИТЭК» перестала продавать бензин населению

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Местная АЗС «КИТЭК» перестала продавать бензин населению

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, местная АЗС «КИТЭК» перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Как отметил господин Дрозденко, независимые сети сейчас испытывают сложности с закупками топлива.

На оперштабе поручили оперативно решить ситуацию. Для АЗС нашли поставки топлива, сейчас ведется работа над заключением прямого договора с поставщиком для стабильного снабжения.

По словам губернатора Дрозденко, вечером 15 июля на заправке в Винницах началась отгрузка топлива для жителей. Глава региона также отметил, что ситуация остается на контроле.

Карина Дроздецкая

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