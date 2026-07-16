В Петербурге 16 июля ожидается солнечная, но прохладная погода

В четверг, 16 июля, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе продолжит определять барический гребень с запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух в Петербурге прогреется до +19…+21 градуса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Воздух в Петербурге прогреется до +19…+21 градуса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из-за поступления холодных воздушных масс с северным ветром дневная температура окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Воздух в Петербурге прогреется до +19…+21 градуса, в Ленинградской области — до +18…+23 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу осадков также не ожидается. Ночью температура составит +10…+12 градусов, днем потеплеет до +23…+25 градусов.

Карина Дроздецкая