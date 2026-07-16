К 2030 году на Дону газифицируют еще 220 населенных пунктов

В Ростовской области до 2030 года планируют газифицировать еще в 220 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь после заседания областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации господина Слюсаря, за минувшие пять лет удалось догазифицировать 115 населенных пунктов, причем наиболее интенсивным оказался 2025 год — на него пришлось примерно 30% всех работ пятилетки. Сейчас власти утвердили новый этап программы, который будет реализовываться до 2030 года.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в своем докладе сообщил, что благодаря новым мероприятиям техническую возможность подключиться к газовым сетям получат более 22 тыс. домовладений. Помимо прокладки новых сетей, в планах — реконструкция и техническое обновление 20 объектов газотранспортной системы.

Таким образом, Ростовская область вошла в топ 5 регионов России по реализации программы социальной догазификации согласно рейтингу Минэнерго России. По данным за 2025 год, техническую возможность подключения обеспечили более чем для 7,9 тыс. домовладений, а в 2026 году планируется охватить еще 6,5 тыс. домов.

Всего потенциал программы социальной догазификации в регионе оценивается в 53,9 тыс. домовладений. На данный момент техническая возможность подключения уже создана для 46,1 тыс. домов в 1,1 тыс. населенных пунктах.

Программа затрагивает не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады, медучреждения. В регионе подписано 190 договоров на подключение таких объектов, газ уже поступает на 40 из них.

До 15 декабря 2026 года в Ростовской области намерены обеспечить догазификацию более чем 3 тыс. домовладений.

Наталья Белоштейн