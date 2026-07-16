Над Таганрогом и пятью районами Дона уничтожены 25 БПЛА

Ночью 16 июля средства ПВО уничтожили 25 БПЛА над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Атаке подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июля уничтожили 93 украинских беспилотника над акваториями Азовского и Черного морей и регионами России.

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону обломки БПЛА повредили жилые дома, никто не пострадал.

Наталья Белоштейн