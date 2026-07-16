Главные новости к утру 16 июля
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС.
При атаке БПЛА в саратовском Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Мэр Якутска Евгений Григорьев досрочно ушел в отставку.
Минфин увеличил объем ожидаемых расходов бюджета в 2026 года на 1 млрд руб.
Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу.
Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, часто подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, что приводит к повреждениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. Атаки БПЛА на город происходят фактически ежедневно, целями становятся как промышленные объекты, так и жилые дома, гаражные кооперативы, центры детско-юношеского творчества и даже здание местной администрации.
Эти атаки часто вызывают перебои с электричеством, водой и теплоснабжением, что создает серьезные трудности для местных жителей. С ноября 2024 года Максим Пухов, который ранее руководил городом-спутником Кольской АЭС — Полярными Зорями, занимает должность мэра Энергодара. В целях безопасности окна в его кабинете, как и других административных зданий, были заложены мешками с песком.
МАГАТЭ выразило обеспокоенность обстановкой вокруг ЗАЭС, где все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодного останова». Наряду с ежедневными предупреждениями об артобстрелах и приближении БПЛА, в местных Telegram-каналах города, несмотря на ситуацию, также можно встретить рекламу различных магазинов и заведений.