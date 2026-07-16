Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу
Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы выйдут на поле с испанцами.
Матч прошел в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил англичанин Энтони Гордон. Победу сборной Аргентины принесли голы Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).
Сборная Аргентины — чемпион мира 2022 года. В финале нынешнего чемпионата команда выйдет на поле со сборной Испании, которая в полуфинале со счетом 2:0 обыграла команду Франции. Встреча начнется в 22:00 мск 19 июля.
Также в 00:00 мск 19 июля начнется матч за третье место. В нем встретятся сборные Англии и Франции.
Путь сборной Аргентины к финалу текущего чемпионата мира был довольно сложным. В 1/16 финала команда смогла обыграть сборную Кабо-Верде лишь в дополнительное время со счетом 3:2, при этом решающий гол стал автоголом на 111-й минуте. В 1/8 финала аргентинцы также столкнулись с трудностями, уступая Египту со счетом 0:2, но сумели переломить ход игры и победить в основное время.
В четвертьфинале сборная Аргентины одолела команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1, став последним полуфиналистом. Важную роль в успехе команды на турнире играет Лионель Месси, который в свои почти 39 лет показал отличную форму, забивая голы и становясь лучшим по результативным передачам на мировых первенствах. На предстоящем турнире FIFA изменила подход к формированию сетки плей-офф, посеяв лидеров, и это развело финалистов прошлых крупных турниров до стадии полуфинала или финала.