Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. В финальном матче аргентинцы выйдут на поле с испанцами.

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Матч прошел в Атланте. Первый гол на 55-й минуте забил англичанин Энтони Гордон. Победу сборной Аргентины принесли голы Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2).

Сборная Аргентины — чемпион мира 2022 года. В финале нынешнего чемпионата команда выйдет на поле со сборной Испании, которая в полуфинале со счетом 2:0 обыграла команду Франции. Встреча начнется в 22:00 мск 19 июля.

Также в 00:00 мск 19 июля начнется матч за третье место. В нем встретятся сборные Англии и Франции.