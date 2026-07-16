Минфин увеличил объем ожидаемых расходов бюджета России в 2026 году

Фактические расходы федерального бюджета России по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн руб., следует из данных сервиса «Электронный бюджет». Изначально в законе на 2026 год были заложены расходы в размере 44,07 трлн руб.

Ожидаемый объем бюджетных доходов не изменился — 40,283 трлн руб. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается в размере 4,828 трлн руб. Законом о федеральном бюджете годовой дефицит установлен на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

По итогам первого полугодия 2026-го дефицит бюджета, по предварительной оценке Минфина, составил 5,7 трлн руб., или 2,5% ВВП. В министерстве финансов поясняли, что высокие значения размера дефицита «обусловлены опережающим финансированием расходов».

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