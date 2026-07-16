Минфин увеличил объем ожидаемых расходов бюджета России в 2026 году
Фактические расходы федерального бюджета России по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн руб., следует из данных сервиса «Электронный бюджет». Изначально в законе на 2026 год были заложены расходы в размере 44,07 трлн руб.
Ожидаемый объем бюджетных доходов не изменился — 40,283 трлн руб. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается в размере 4,828 трлн руб. Законом о федеральном бюджете годовой дефицит установлен на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.
По итогам первого полугодия 2026-го дефицит бюджета, по предварительной оценке Минфина, составил 5,7 трлн руб., или 2,5% ВВП. В министерстве финансов поясняли, что высокие значения размера дефицита «обусловлены опережающим финансированием расходов».
Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджетное равноденствие».
Увеличение расходов федерального бюджета России, запланированное на 2026 год, произошло на фоне более раннего превышения прогнозного дефицита. По итогам апреля 2026 года дефицит уже в полтора раза превысил годовой план в 3,8 трлн руб., достигнув 5,9 трлн руб., или 2,5% ВВП. Минфин объяснил это опережающим авансированием госконтрактов, что является тактикой, применяемой уже четвертый год, хотя в 2026 году «сезон авансов» затянулся. В 2025 году Минфин также объявлял, что не планирует вносить поправки в закон о бюджете, а лишь уточнит его параметры в рамках полномочий правительства. Также, по данным на сентябрь 2025, на национальную оборону в 2026 году предусматривалось выделение более 12,9 трлн руб. из федерального бюджета, что выше предварительных материалов Минфина (12,61 трлн руб.).
При этом федеральный бюджет в последние годы демонстрирует рост расходов опережающими темпами, увеличившись с 2019 года почти на 3,5 процентных пункта ВВП, достигнув 20,0% в 2025 году, а в денежном выражении — более чем в 2,3 раза. Это связано с внешними обстоятельствами, от пандемии до санкций со стороны западных стран. Для обеспечения обязательств бюджета правительство ведет работу по повышению устойчивости и сбалансированности государственных финансов, внедряя меры по укреплению доходов и повышению эффективности расходов. При этом выполнение социальных обязательств и финансирование обороны и безопасности считаются абсолютно приоритетными статьями расходов и не затрагиваются при оптимизации.