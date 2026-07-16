Глава МАГАТЭ осудил атаку, при которой погиб главный инженер ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель. Господин Гросси назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности.
«МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них»,— указано в сообщении агентства в соцсети X. О случившемся агентство проинформировали представители России.
Как сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев, Александр Яковлев и водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю утром 15 июля. БПЛА ударил по служебной машине на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара. МИД России назвал удар дрона целенаправленным.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражало обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС, которая находится под контролем России с марта 2022 года. Рафаэль Гросси регулярно предупреждал о риске ядерной аварии на станции, называя атаки на нее «безрассудными» и призывая немедленно их прекратить. Агентство считает, что подобные действия угрожают ядерной безопасности и могут привести к катастрофическим последствиям.
Эксперты МАГАТЭ постоянно находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года, куда они направляются на ротационной основе для мониторинга ситуации и оценки состояния безопасности. Организация также разрабатывала принципы защиты станции, включающие запрет на размещение тяжелой военной техники и стрельбу с территории АЭС или по ней. Попытки атак на объекты станции и ее инфраструктуру фиксировались неоднократно, в том числе удары беспилотников по различным частям АЭС, что приводило к сбоям в энергоснабжении и повреждениям, хотя серьезных нарушений ядерной безопасности обычно не фиксировалось.