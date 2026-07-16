При атаке БПЛА в саратовском Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

Составлено ИИ-Ассистентъ

Энгельс, как и другие города Саратовской области, неоднократно подвергался атакам беспилотников. Например, 26 августа 2024 года обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома в Саратове и Энгельсе, пострадало четыре человека, одна из которых позже скончалась. Также были повреждены 38 автомобилей. В марте 2025 года в Энгельсе из-за атаки беспилотников были повреждены около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, а также два детских сада и школа. В результате этой атаки пострадали несколько жителей, один человек был госпитализирован с травмами, но находился в удовлетворительном состоянии.

В ноябре 2024 года над Саратовом был уничтожен беспилотник, его обломки упали в промышленной зоне Заводского района, но пострадавших не было. Однако в декабре 2025 года в результате атаки БПЛА в Саратове погибли два человека, были повреждены несколько квартир в жилом доме, а также выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике. В связи с угрозами атак БПЛА в аэропорту Саратова неоднократно вводились ограничения на полеты.