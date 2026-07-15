С 17 июля в четырех районах Петербурга введут новые ограничения движения

С 17 июля в четырех районах Санкт-Петербурга введут новые ограничения движения. Они связаны с ремонтом дорог и установкой временных ограждений, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГАТИ предупредила о новых дорожных ограничениях в Петербурге с 17 июля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ГАТИ предупредила о новых дорожных ограничениях в Петербурге с 17 июля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе с 17 по 30 июля движение ограничат на набережной реки Мойки — на участке от набережной Крюкова канала до улицы Писарева. Причиной станет установка временных ограждений.

В Калининском районе 17 июля на один день закроют сквозной проезд по аллее Академика Глушко в створе Светлановского проспекта. Работы по ремонту дорожного покрытия на участке продолжатся до 9 августа.

В Курортном районе с 17 июля по 1 ноября ограничат движение по Рубежному путепроводу на Приморском шоссе у улицы Комбата Широкова. Ограничения связаны с капитальным ремонтом дорожного покрытия.

В Московском районе с 17 июля по 10 октября движение будет затруднено на Волхонском шоссе — от Пулковского шоссе до Южного кладбища. Здесь также установят временные ограждения.

Матвей Николаев