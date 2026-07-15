Продуктовая корзина на Ставрополье за полгода подорожала на 11% до 8290 рублей

В июне 2026 года стоимость минимального продуктового набора в Ставропольском крае достигла 8 290 руб. на человека — показатель превысил как среднероссийский уровень, так и значения по Северо-Кавказскому федеральному округу, зафиксировав прирост в 10,6% относительно декабря прошлого года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ставропольский край завершил первое полугодие 2026 года с одним из наиболее высоких темпов продовольственной инфляции среди регионов СКФО. Согласно данным Северо-Кавказстата, минимальный набор продуктов питания за июнь подорожал примерно на 3%, а с начала декабря — на 10,6%, достигнув отметки в 8 290 руб. в расчете на одного жителя.

По обоим параметрам — месячному и накопленному — Ставрополье оказалось выше среднего значения как по стране в целом, так и по соседним субъектам округа. Иначе складывается картина с полным фиксированным набором товаров и услуг: его региональная оценка составила 26 495 руб., что ниже общероссийского ориентира, однако превышает аналогичные показатели других территорий СКФО.

Ценовое давление на базовую корзину формируется прежде всего за счет товаров повседневного спроса. На протяжении весны и в начале лета статистики фиксировали заметное удорожание моркови, картофеля, капусты, бананов, варёной колбасы, мясных консервов, а также ряда молочных и хлебобулочных позиций. Именно эта группа продуктов обеспечила значительную часть накопленного роста.

Нынешние значения — не аномальный скачок, а следствие устойчивой тенденции, прослеживающейся на протяжении всего года. Еще в феврале минимальная продуктовая корзина в регионе превышала 7 700 рублей, в марте поднялась до 7 744 руб., а к июню уже перешагнула рубеж в 8 200 руб. Таким образом, Ставрополье прочно утвердилось в числе наиболее дорогих регионов Северного Кавказа по базовому продовольственному набору.

Станислав Маслаков