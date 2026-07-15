Дагестан и КБР вошли в число регионов, где литр бензина стоит дороже 100 рублей

По итогам недели с 7 по 13 июля Росстат зафиксировал существенное удорожание моторного топлива в регионах: наиболее резкий скачок цен на 95-й бензин отмечен в Крыму и Севастополе, тогда как в целом по стране литр бензина марки АИ-95 подорожал на 1,85 руб. — до 78,04 руб. В числе антирекордсменов оказались три северокавказских региона, следует из данных официальной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Сорокин Фото: Николай Сорокин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала еженедельный мониторинг потребительских цен на нефтепродукты. Период наблюдения охватывает семь дней — с 7 по 13 июля 2025 года.

Наиболее драматичная картина сложилась в Крыму и Севастополе. Средняя стоимость литра АИ-95 на полуострове преодолела психологическую отметку в 200 рублей, составив 201,34 руб. В городе федерального значения Севастополе показатель вплотную приблизился к этому рубежу — 197,64 руб. за литр. Неделей ранее, в период с 30 июня по 6 июля, в Крыму бензин обходился покупателям в 170,59 руб., а в Севастополе — в 148,64 руб. Таким образом, за семь дней топливо подорожало соответственно на 18 и 25 рублей за литр — прирост, не имеющий аналогов среди других субъектов федерации.

Помимо крымских регионов, отметку в 100 рублей за литр АИ-95 преодолели еще пять территорий. Самые высокие цены за пределами полуострова зафиксированы в Республике Тыва — 117,23 руб., Калмыкии — 111,14 руб., Дагестане — 105 руб., Кабардино-Балкарии — 104,33 руб. и Чечне — 100,54 руб. Неделей прежде список регионов-«сотенников» ограничивался лишь четырьмя позициями: помимо Крыма и Севастополя, в него входили Тыва (105,84 руб.) и Калмыкия (100,64 руб.).

В обеих российских столицах бензин также прибавил в цене, хотя и значительно скромнее. В Москве литр АИ-95 подорожал с 73,08 до 74,07 руб., в Санкт-Петербурге — с 70,74 до 70,92 руб.

Общероссийская динамика оказалась заметной: средневзвешенная цена 95-го бензина выросла за отчетную неделю на 1,85 руб. и достигла 78,04 руб.за литр. Еще более ощутимо подорожало дизельное топливо — сразу на 3,45 руб., до 91,21 руб. за литр. Относительно декабря 2025 года удорожание АИ-95 составило 16,2%, дизельного топлива — 18%.

Станислав Маслаков