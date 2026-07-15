Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Четверть парковочных разрешений в Петербурге оформлена на многодетные семьи

В Санкт-Петербурге действует более 140 тыс. активных парковочных разрешений, четверть из которых оформлена на многодетные семьи. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Более 140 тысяч парковочных разрешений действует в Петербурге

Более 140 тысяч парковочных разрешений действует в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Более 140 тысяч парковочных разрешений действует в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным на середину июля 2026 года, многодетные семьи получили 31 628 парковочных разрешений. При этом свыше 7,7 тыс. из них были оформлены с начала текущего года.

Льготное разрешение позволяет бесплатно пользоваться платными парковками в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Санкт-Петербурга.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд