Четверть парковочных разрешений в Петербурге оформлена на многодетные семьи

В Санкт-Петербурге действует более 140 тыс. активных парковочных разрешений, четверть из которых оформлена на многодетные семьи. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 140 тысяч парковочных разрешений действует в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Более 140 тысяч парковочных разрешений действует в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным на середину июля 2026 года, многодетные семьи получили 31 628 парковочных разрешений. При этом свыше 7,7 тыс. из них были оформлены с начала текущего года.

Льготное разрешение позволяет бесплатно пользоваться платными парковками в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Санкт-Петербурга.

Матвей Николаев