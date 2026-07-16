Ураган нанес удар по яйцам

Во время сильного циклона, обрушившегося на Петербург, Ленобласть и другие регионы 11 июля, на АО «Птицефабрика Синявинская» — крупнейшем предприятии по производству пищевого яйца в 47-м регионе и СЗФО, из-за перебоев с электричеством погибло множество куриц и испортились яйца. Об этом стало известно «Ъ Северо-Запад» от источников на рынке. В компании ситуацию не прокомментировали, сообщив только, что в данный момент ведется подсчет ущерба. Сетевые ритейлеры не подтверждают наличия проблем с поставками продукции фабрики, а пресс-служба профильного Ленобластного комитета сообщила о начале проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Системы подачи воды в птичниках современных птицефабрик зависят от электричества и при отсутствии воды куры-несушки «скидывают яйцо», то есть перестают нестить

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Системы подачи воды в птичниках современных птицефабрик зависят от электричества и при отсутствии воды куры-несушки «скидывают яйцо», то есть перестают нестить

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Представитель компании отказался комментировать информацию, сказав только, что в настоящее время на предприятии «идет подсчет ущерба». Другой источник, знакомый с ситуацией на фабрике, подтвердил, что она попала в зону действия циклона, из-за которого на город и область 11 июля обрушился мощный ураган. В Ленобласти из-за шквалистого ветра, ливня и гроз деревья падали на линии электропередачи, фиксировались обрывы проводов. Без электричества в тот день остались более 42 тыс. ленинградцев. В числе районов Ленинградской области, пострадавших от стихии, оказался и Кировский район, где расположена «Синявинская».

Собеседник издания рассказал, что технологическое оборудование, питающее фабрику электричеством, вышло из строя, предприятию не хватило собственных автономных источников питания и фабрика обращалась к ресурсоснабжающим организациям за дополнительными генераторами. По словам Михаила Ходоновича, помощника генерального директора компании-дистрибутора ООО «ТД Лен-Торг», системы подачи воды в птичниках современных птицефабрик зависят от электричества, а при отсутствии воды у птиц даже на протяжении пары часов куры-несушки «скидывают яйцо», то есть перестают нестись. И восстанавливаться после этого птицы будут пару недель.

Но еще страшнее для куриц отсутствие вентиляции в птичниках, объяснил эксперт. Если в местах содержания птиц отключается приточно-вытяжная вентиляция хотя бы на два часа, курицы начинают погибать.

В пресс-службе областного Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области уточнили, что ветеринарная служба региона проводит на птицефабрике профилактические мероприятия. «Влияние ситуации на экономику будет определено позже»,— сказали в ведомстве. Из опрошенных редакцией сетевых продуктовых ритейлеров никто не подтвердил изъятие продукции птицефабрики «Синявинская» или проблемы с поставками продукции компании в магазины города и области.

По данным правительства 47-го региона, на 1 августа 2025 года общее поголовье птицы на предприятии достигло более 7,1 млн голов, из них свыше 4,8 млн — курицы-несушки. Производитель является лидером региона и СЗФО по выпуску пищевого яйца, занимая почти 45% регионального рынка.

По информации Росптицесоюза и ИД «Аграрная наука», в прошлом году птицефабрика «Синявинская» заняла второе место в России по производству яиц, выпустив 1,6 млрд штук этого продукта. Доля фабрики на общероссийском рынке в 2025 году составляла 3,9%.

«Ъ Северо-Запад» следит за развитием ситуации на предприятии.

Александра Тен