Метрополитен Петербурга ищет подрядчика для обслуживания вентиляции и систем дымоудаления
Петербургский метрополитен объявил аукцион на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, дымоудаления и вентиляционного оборудования. Начальная стоимость контракта составляет 96,75 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург».
На обслуживание противопожарных систем метро Петербурга направят почти 97 млн рублей
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Заявки на участие в закупке принимаются до 31 июля. Рассмотрение первых частей заявок запланировано на 3 августа, аукцион состоится 4 августа, а итоги подведут 5 августа.
Подрядчику предстоит обслуживать вентиляционные установки различных типов, включая радиальные, канальные, блочные и осевые. Работы будут проводиться с периодичностью от одного раза в месяц до одного раза в год в зависимости от регламента технического обслуживания.
Кроме того, контракт предусматривает обслуживание противопожарных клапанов, воздуховодов, калориферов, электросилового и пускового оборудования, а также замену или очистку фильтров при необходимости. Работы будут выполняться по заявкам заказчика в круглосуточном режиме на объектах метрополитена, включая станции, электродепо и другие подразделения. Договор будет действовать с момента заключения до 30 июня 2029 года.