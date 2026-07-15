Метрополитен Петербурга ищет подрядчика для обслуживания вентиляции и систем дымоудаления

Петербургский метрополитен объявил аукцион на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, дымоудаления и вентиляционного оборудования. Начальная стоимость контракта составляет 96,75 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На обслуживание противопожарных систем метро Петербурга направят почти 97 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На обслуживание противопожарных систем метро Петербурга направят почти 97 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявки на участие в закупке принимаются до 31 июля. Рассмотрение первых частей заявок запланировано на 3 августа, аукцион состоится 4 августа, а итоги подведут 5 августа.

Подрядчику предстоит обслуживать вентиляционные установки различных типов, включая радиальные, канальные, блочные и осевые. Работы будут проводиться с периодичностью от одного раза в месяц до одного раза в год в зависимости от регламента технического обслуживания.

Кроме того, контракт предусматривает обслуживание противопожарных клапанов, воздуховодов, калориферов, электросилового и пускового оборудования, а также замену или очистку фильтров при необходимости. Работы будут выполняться по заявкам заказчика в круглосуточном режиме на объектах метрополитена, включая станции, электродепо и другие подразделения. Договор будет действовать с момента заключения до 30 июня 2029 года.

Матвей Николаев