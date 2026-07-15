«Горэлектротранс» направит почти 34 млн рублей на ремонт троллейбусов

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявило аукцион на ремонт тягового оборудования троллейбусов АКСМ-32100D и АКСМ-43303. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 33,9 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ищут подрядчика для ремонта тягового оборудования троллейбусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге ищут подрядчика для ремонта тягового оборудования троллейбусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участвовать в закупке могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до утра 31 июля на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». Аукцион назначен на 3 августа, итоги планируется подвести на следующий день.

Подрядчику предстоит выполнять диагностику, ремонт и замену неисправных элементов тягового оборудования. Работы должны проводиться в течение десяти календарных дней после получения заявки от заказчика. Срок действия договора — с момента его заключения до 31 декабря 2027 года.

Размер обеспечения заявки составляет 678,4 тыс. рублей, или 2% от начальной стоимости закупки. Обеспечение исполнения договора установлено на уровне 1,7 млн рублей (5%). Аванс контрактом не предусмотрен, оплата будет производиться в течение семи рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Матвей Николаев