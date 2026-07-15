Физик из Кабардино-Балкарии получил международную премию за эксперимент Muon g-2
Ученый из Кабардино-Балкарии Султан Дабагов стал лауреатом одной из самых престижных международных наград в фундаментальной физике — Breakthrough Prize. Премию присудили международной коллаборации Muon g-2 за многолетние измерения аномального магнитного момента мюона, которые стали одним из самых точных экспериментальных тестов современной физической теории, следует из опубликованного официального релиза Breakthrough Prize.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Эксперимент Muon g-2 проверяет поведение мюона — тяжелого «родственника» электрона — в магнитном поле. Для физиков это не узкоспециальная задача, а один из главных способов проверить, насколько точно Стандартная модель описывает микромир. Если результат расходится с расчетами, это может означать, что в природе есть новые частицы, новые силы или пока не учтенные физические эффекты. Именно поэтому к таким данным приковано внимание научного сообщества: в них ищут не просто погрешность, а возможный выход за пределы привычной картины мира.
Награду дали не за единичный экспериментальный эпизод, а за большой международный проект, который шел годами и требовал участия десятков научных групп. В подобных коллаборациях результат складывается из работы теоретиков, инженеров, специалистов по детекторам, обработке данных и метрологии. Чем выше точность, тем строже требования к расчетам и тем важнее любая деталь — от стабильности магнитного поля до статистической обработки массивов данных.
«Султан Дабагов окончил Кабардино-Балкарский государственный университет в Нальчике и является профессором Московского физико-технического института. Его научная деятельность связана с исследованиями в России и за рубежом. Достижение ученого стало значимым событием для научного сообщества Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа», — отметили в пресс-службе администрации главы Кабардино-Балкарии.