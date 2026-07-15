Физик из Кабардино-Балкарии получил международную премию за эксперимент Muon g-2

Ученый из Кабардино-Балкарии Султан Дабагов стал лауреатом одной из самых престижных международных наград в фундаментальной физике — Breakthrough Prize. Премию присудили международной коллаборации Muon g-2 за многолетние измерения аномального магнитного момента мюона, которые стали одним из самых точных экспериментальных тестов современной физической теории, следует из опубликованного официального релиза Breakthrough Prize.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Эксперимент Muon g-2 проверяет поведение мюона — тяжелого «родственника» электрона — в магнитном поле. Для физиков это не узкоспециальная задача, а один из главных способов проверить, насколько точно Стандартная модель описывает микромир. Если результат расходится с расчетами, это может означать, что в природе есть новые частицы, новые силы или пока не учтенные физические эффекты. Именно поэтому к таким данным приковано внимание научного сообщества: в них ищут не просто погрешность, а возможный выход за пределы привычной картины мира.

Награду дали не за единичный экспериментальный эпизод, а за большой международный проект, который шел годами и требовал участия десятков научных групп. В подобных коллаборациях результат складывается из работы теоретиков, инженеров, специалистов по детекторам, обработке данных и метрологии. Чем выше точность, тем строже требования к расчетам и тем важнее любая деталь — от стабильности магнитного поля до статистической обработки массивов данных.

«Султан Дабагов окончил Кабардино-Балкарский государственный университет в Нальчике и является профессором Московского физико-технического института. Его научная деятельность связана с исследованиями в России и за рубежом. Достижение ученого стало значимым событием для научного сообщества Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа», — отметили в пресс-службе администрации главы Кабардино-Балкарии.

Станислав Маслаков