В Дагестане до конца года решат судьбу 900 домов-самостроев

Власти Дагестана совместно с «Россетями» приступили к системной проверке более 900 многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, возведенных с нарушением градостроительного законодательства, — каждому из них предстоит либо легализация, либо снос, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Глава кабинета министров Дагестана Магомед Рамазанов провёл рабочее совещание, посвященное состоянию электросетевой инфраструктуры республики. В числе участников встречи — заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Даниил Краинский.

Центральной темой обсуждения стала проблема подключения к системам электроснабжения жилых зданий, построенных в обход действующих правовых норм. По имеющимся данным, на территории региона зафиксировано свыше 900 многоквартирных домов и объектов ИЖС, не прошедших процедуру ввода в эксплуатацию и не имеющих правовой легитимности. При этом большинство из них де-факто уже потребляют электроэнергию. В нынешнем году в Махачкале было демонтировано 274 самовольно возведённых строения.

Господин Рамазанов сообщил, что анализ ситуации по каждому из выявленных объектов уже начат. «Мы начали работу по 900 домам, возведённым с нарушениями требований градостроительного законодательства. Будут выработаны четкие критерии, по которым объекты смогут быть узаконены, либо будут подлежать сносу. Нам важно, чтобы дома, соответствующие установленным требованиям и безопасные для проживания, были подключены к электроснабжению официально, а потребление осуществлялось исключительно на законных основаниях», — заявил премьер-министр.

Представитель «Россетей» Даниил Краинский акцентировал внимание на необходимости формирования конкретных механизмов урегулирования ситуации с самовольным строительством многоквартирного жилья. По его словам, это позволит одновременно защитить имущественные права граждан, приобретших квартиры в таких зданиях, наладить качественное энергоснабжение и ликвидировать практику незаконного потребления электроэнергии. «Нам необходимо сформировать практику и определить соответствующий алгоритм на территории республики, который, во-первых, позволит защитить права граждан на безопасное и качественное жилье; во-вторых, дисциплинирует потребителей и, в-третьих, радикально снизит спрос на приобретение жилья, не соответствующего законным требованиям. Вот это самое важное», — подчеркнул он.

Исполняющий обязанности вице-премьера республики Валентин Клок уточнил, что регион в полной мере поддерживает избранный подход и уже включился в его реализацию. По поручению председателя правительства к работе привлечена республиканская прокуратура — для восстановления правовой дисциплины в сфере строительства. Помимо этого, по словам чиновника, принципиально важно наладить взаимодействие с добросовестными застройщиками на самом раннем этапе реализации проектов: каждый покупатель должен получать готовое жилье, уже оснащённое индивидуальными приборами учета электроэнергии, что обеспечит прозрачность потребления с первого дня заселения.

Станислав Маслаков