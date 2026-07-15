Названы отрасли Петербурга, где зарплатные предложения превышают ожидания соискателей

В Санкт-Петербурге работодатели в ряде отраслей предлагают соискателям зарплаты выше, чем те сами рассчитывают получить. К такому выводу пришли аналитики hh.ru по итогам исследования рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге работодатели готовы платить автомобилистам больше, чем они просят

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге работодатели готовы платить автомобилистам больше, чем они просят

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольший разрыв между ожиданиями кандидатов и предложениями компаний зафиксирован в автомобильной отрасли. В среднем работодатели готовы платить специалистам 142,5 тыс. рублей в месяц, тогда как соискатели рассчитывают на 104,5 тыс. рублей. Разница составляет около 38 тыс. рублей.

В сельском хозяйстве работодатели предлагают в среднем 129 тыс. рублей при зарплатных ожиданиях кандидатов на уровне 120 тыс. рублей. В сфере добычи сырья средняя предлагаемая зарплата достигает 118,3 тыс. рублей, тогда как соискатели рассчитывают на 110 тыс. рублей.

По словам аналитиков, такая ситуация связана с дефицитом квалифицированных кадров в этих отраслях. Чтобы привлечь и удержать сотрудников, работодатели вынуждены предлагать более высокую оплату труда.

Матвей Николаев