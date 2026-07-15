Суд вынес приговор жительнице Петербурга по делу о подпольной нарколаборатории

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 17 годам лишения свободы за производство более 75 килограммов мефедрона и хранение свыше 1,1 тонны прекурсоров. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербурженку приговорили к 17 годам колонии за производство 75 килограммов мефедрона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербурженку приговорили к 17 годам колонии за производство 75 килограммов мефедрона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2024 году 42-летняя женщина, действуя в составе организованной преступной группы, организовала производство наркотика в подпольной лаборатории, оборудованной в арендованном доме в Истринском муниципальном округе. Кроме того, она занималась фото- и видеофиксацией тайников с запрещенными веществами.

Незаконную лабораторию ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Подсудимую признали виновной в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном хранении прекурсоров для их изготовления.

Суд назначил женщине наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Матвей Николаев