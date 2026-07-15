Дефицит офисов поддерживает высокие арендные ставки в Петербурге

По итогам первого полугодия 2026 года общий объем качественной офисной недвижимости в Санкт-Петербурге достиг 5,29 млн кв. метров. За первые шесть месяцев года в эксплуатацию ввели лишь 6 тыс. кв. метров новых офисных площадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге за полгода ввели лишь 6 тысяч квадратных метров новых офисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге за полгода ввели лишь 6 тысяч квадратных метров новых офисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До конца года в городе планируется завершить строительство десяти офисных объектов общей площадью более 95 тыс. кв. метров. Большая часть нового предложения придется на бизнес-центры класса B+. Крупнейшим объектом станет бизнес-центр «Орими», на который придется более 45% всего годового объема ввода.

На рынке аренды за первое полугодие наблюдалась разнонаправленная динамика. В сегменте класса А ставки практически не изменились и в среднем составили 2 948 рублей за квадратный метр в месяц. В классах B и B+ аренда с конца 2025 года подорожала на 8% — до 2 138 рублей за квадратный метр в месяц. Средний уровень вакантных площадей на рынке составляет 4,46%.

По оценке аналитиков, ограниченный объем нового качественного предложения и низкие темпы ввода офисных объектов продолжают поддерживать высокий уровень арендных ставок. Дополнительное влияние на рынок оказывают замедление экономической активности, высокая ключевая ставка Банка России и рост налоговой нагрузки на бизнес.

Матвей Николаев