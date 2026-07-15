Юрий Слюсарь: Для уборки урожая на Дону требуется 60 тысяч тонн топлива

Ростовская область нуждается в 60 тыс. т горючего для проведения жатвы. Юрий Слюсарь раскрыл эту цифру на оперативном штабе, к участию в котором были привлечены представители Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства и профильных топливных структур. Глава региона сообщил об этом в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам совещания нефтяные компании заверили, что располагают достаточными запасами для покрытия заявленной потребности. Вместе с тем механизм доведения выделенных лимитов до конкретных субъектов федерации пока дорабатывается, отметил Юрий Слюсарь. Горючее необходимо донским хозяйствам для вывоза зерна с полей и его последующей реализации.

Значимость вопроса обусловлена весом региона в общероссийском производстве зерна: по словам губернатора, Ростовская область формирует около десятой части совокупного урожая страны.

Трудности с обеспечением топливом на юге России дали о себе знать еще в конце мая 2026 года. В начале июня заместитель главы Ростовской области Игорь Сорокин предупреждал о возможных локальных сложностях с завозом топлива на небольшие заправочные пункты региона, тогда как крупные сети АЗС продолжали работать без сбоев.

В июле региональные власти ввели нормирование отпуска горючего. Для легковых автомобилей лимит по бензину составил не более 30 л за одну заправку, по дизельному топливу — не более 60 л. Грузовой и специальный транспорт получил возможность заправляться в пределах 200 л, пассажирские автобусы на межрегиональных маршрутах — до 300 л за один раз.

Параллельно с топливной проблемой областные власти прорабатывают запасные маршруты вывоза зерна: участившиеся атаки беспилотников в акватории Азовского моря осложнили традиционную логистику отгрузки. Ведомство держит постоянный контакт с руководителями аграрных предприятий, зернотрейдерами, транспортными операторами и федеральными структурами с целью обеспечить бесперебойный сбыт урожая донских производителей.

Станислав Маслаков