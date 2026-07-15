В Петербурге утвердили обновленный облик здания университета ЮНЕСКО

В Санкт-Петербурге согласовали изменения в проект архитектурно-градостроительного облика здания Научно-образовательного университета ЮНЕСКО горно-геологических компетенций. Решение принял комитет по градостроительству и архитектуре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге появится образовательный центр ЮНЕСКО площадью более 51 тысячи квадратных метров

Фото: Пресс-служба Смольного В Петербурге появится образовательный центр ЮНЕСКО площадью более 51 тысячи квадратных метров

Фото: Пресс-служба Смольного

Комплекс возводится на Васильевском острове в районе Шкиперского протока, на новой набережной вдоль Галерной гавани. Проект здания разработала архитектурная мастерская Михаила Мамошина. В основе концепции — традиционная для Санкт-Петербурга связь архитектуры с водным пространством и развитие образа знаковых общественных зданий города.

Изменения, утвержденные КГА, касаются уточнения фасадных решений и выбора используемых материалов.

В состав комплекса войдут лаборатории, учебные аудитории, кабинеты для индивидуальных занятий, консультационный центр, имитационные лаборатории, выставочные и демонстрационные пространства, конференц-залы и переговорные комнаты. Общая площадь здания превысит 51 тыс. кв. метров, подземный паркинг рассчитан на 104 автомобиля.

Строительство объекта началось в июле 2023 года. Завершить работы планируется в 2027 году. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, новый центр позволит специалистам из России, стран Азии и Африки повышать квалификацию и получать доступ к современным образовательным и научным ресурсам.

Матвей Николаев