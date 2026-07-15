Работать в такси Ставрополья разрешат продукции АвтоВАЗа и локализованным китайцам

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, которые можно вносить в региональные реестры такси по закону о локализации. Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края озвучило список этих моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Закон приняли в 2025 году, он установил порог более 3200 баллов локализации, а также отдельный путь допуска через СПИК, заключенные в установленный период; при этом для части территорий ввели отсрочку — для Калининградской области и Сибири до 1 марта 2028 года, для Дальнего Востока до 1 марта 2030 года.

По обновленному перечню, в такси допускают более 30 модификаций и индексов, хотя по брендам список заметно уже. В него вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus и Aura, Sollers SP7 и SF1, Evolute i-Joy, i-Sky и i-Space, Voyah Free, Dream и Passion, линейка «Москвич» — 3, 3е, 6, 8, М70 и М90, а также UMO 5, АТС 2022-01-CNG, Haval Jolion, Haval F7 и F7x, Tenet T7, Omoda C5 и Jetour X70 PLUS. То есть, продукция АвтоВАЗа и российская сборка китайских автомобилей с разной степенью локализации.

Минпромторг заранее оставил возможность дополнять список по мере запуска новых производств и роста локализации, и именно это отличает нынешнюю версию от первых публикаций осени 2025 года, где перечень был заметно короче и включал, по сути, только Lada, «Москвич», УАЗ, Evolute, Sollers и Voyah.

Новые правила не затронут машины, уже включенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года, а для самозанятых предусмотрели отдельный переходный режим: они смогут использовать нелокализованные автомобили до 2033 года, если такая машина находится у них во владении не менее шести месяцев и доля таких авто не превышает 25% реестра региона.

Станислав Маслаков