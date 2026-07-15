Автомобиль осужденной петербурженки отправили на СВО после конфискации

В Санкт-Петербурге конфискованный у 37-летней женщины автомобиль Renault Sandero передали военным для использования в зоне СВО. Об этом 15 июля сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конфискованный у петербурженки Renault Sandero передали военным для нужд СВО

Фото: Renault Конфискованный у петербурженки Renault Sandero передали военным для нужд СВО

Фото: Renault

Машину изъяли после инцидента, произошедшего четыре года назад. Тогда петербурженка, управляя автомобилем без регистрационных знаков, сбила инспектора ДПС на улице Кораблестроителей, когда тот пытался проверить документы. После попытки скрыться женщину обнаружили на парковке на Морской набережной.

Суд квалифицировал действия автомобилистки как применение насилия в отношении представителя власти. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой: у женщины диагностировали параноидальную шизофрению. От уголовной ответственности ее освободили и направили на лечение.

Renault Sandero 2019 года выпуска был обращен в доход государства и впоследствии передан Министерству обороны России для нужд СВО. В службе судебных приставов отметили, что за первые шесть месяцев года в военное ведомство направили 32 конфискованных автомобиля и один электросамокат.

Матвей Николаев