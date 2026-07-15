На ЗСД водитель эвакуатора погиб после столкновения с мусоровозом

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге водитель эвакуатора погиб после столкновения с мусоровозом. Смертельная авария произошла днём 15 июля на Центральном участке магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель эвакуатора погиб в смертельном ДТП на Центральном участке ЗСД

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Водитель эвакуатора погиб в смертельном ДТП на Центральном участке ЗСД

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили «Фонтанке» в АО «Автопарк № 1 „Спецтранс“», мусоровоз был вынужден остановиться во второй полосе около 13:00. Водитель уведомил о вынужденной остановке техническую службу ЗСД, однако спустя несколько минут в стоявший автомобиль врезался эвакуатор.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В компании заявили о готовности оказать содействие следственным органам. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту смертельного ДТП проводится проверка.

Матвей Николаев