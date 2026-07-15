«Росэнергоатом» получил разрешение на размещение первых энергоблоков Кольской АЭС-2

Концерн «Росэнергоатом» получил лицензии Ростехнадзора на размещение первых двух энергоблоков Кольской АЭС-2 в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кольской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростехнадзор выдал лицензии на размещение первых энергоблоков Кольской АЭС-2

Фото: kolanpp.rosenergoatom.ru Ростехнадзор выдал лицензии на размещение первых энергоблоков Кольской АЭС-2

Фото: kolanpp.rosenergoatom.ru

В ближайшее время генеральный подрядчик проекта — АО «Концерн Титан-2» — приступит к подготовительным работам. Они включают строительство подъездных дорог, создание строительно-монтажной базы, планировку территории и расчистку площадки.

Кольская АЭС-2 станет первой в России атомной электростанцией с энергоблоками средней мощности ВВЭР-600 по 600 МВт каждый. Как отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, реализация проекта должна способствовать развитию экономики и социальной сферы Мурманской области, а также созданию условий для новых промышленных проектов.

На этапе строительства станции планируется создать более 2,5 тысячи рабочих мест, еще несколько сотен появятся после ввода объекта в эксплуатацию.

Запуск четырех энергоблоков Кольской АЭС-2 намечен на 2035, 2037, 2042 и 2043 годы. Проект реализуется в соответствии с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной правительством России.

Матвей Николаев