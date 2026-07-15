Подросток предстанет перед судом за участие в схеме с обманом пенсионера

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном 17-летним молодым человеком. Материалы направлены в суд, сообщили в городском ГСУ СК России.

По версии следствия, подросток вступил в сговор с неизвестными лицами через мессенджер. Сообщники звонили пожилому мужчине, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убедили его передать деньги.

12 мая обвиняемый приехал к дому на Моховой улице, где получил от потерпевшего 900 тыс. рублей, после чего передал их соучастникам через заранее оговоренное место. После этого молодой человек был задержан.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Карина Дроздецкая