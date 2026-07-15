В Старой Руссе бывшую тюрьму хотят превратить в гостинично-спортивный комплекс за 2 млрд рублей

Реставрация тюремного замка XIX века в Старой Руссе Новгородской области и его переоборудование под спортивно-гостиничный комплекс предварительно оцениваются примерно в 2 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщил врио главы Старорусского округа Андрей Муромцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюремный замок является объектом культурного наследия регионального значения

Фото: Wikimedia / KirEles Тюремный замок является объектом культурного наследия регионального значения

Фото: Wikimedia / KirEles

Инвестор планирует открыть на территории бывшей тюрьмы комплекс на 100 гостиничных номеров к 2032 году. В проект также войдут игровой спортивный зал и зал для фехтования. Рядом предполагается строительство отдельного здания с 50-метровым бассейном.

Сейчас инвестор разрабатывает концепцию проекта и рассчитывает его стоимость. После подготовки документацию планируют направить в банк «Дом.РФ» для получения финансирования.

Тюремный замок является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все работы будут проходить под контролем специалистов. По словам Муромцева, реализация проекта позволит создать новый туристический объект и благоустроить прилегающую территорию.

Здание бывшей тюрьмы площадью 4,3 тыс. кв. м в начале 2025 года было выставлено на торги «Дом.РФ» за 5,2 млн рублей с условием дальнейшего перепрофилирования под туристический центр или гостиницу. Победителем торгов стала псковская компания «5А-диджитал».

Тюремный замок был построен в 1886 году по проекту архитектора Антония Томишко, который позже создал проект петербургских «Крестов». В здании располагались 83 одиночные камеры и 10 общих камер.

Карина Дроздецкая