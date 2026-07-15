В Петербурге умер художник Анатолий Заславский

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался художник Анатолий Заславский. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его ученика Федора Хмылко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 87-м году жизни скончался художник Анатолий Заславский

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ На 87-м году жизни скончался художник Анатолий Заславский

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По словам господина Хмылко, Анатолий Заславский умер после продолжительной болезни. Художнику было 86 лет.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. После переезда в Ленинград окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. В 2002 году он основал творческое объединение «Безнадежные живописцы», участники которого регулярно представляли свои работы на выставках в Санкт-Петербурге.

Произведения Анатолия Заславского экспонировались в городах бывшего СССР и за рубежом. В 2020 году, к 80-летию художника, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась персональная выставка «Мастерская в лицах».

Матвей Николаев