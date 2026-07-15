В Ленобласти с рек и озер вывезли более 95 кубометров мусора
В Ленинградской области подвели промежуточные итоги всероссийской экологической акции «Вода России». С апреля в регионе состоялся 31 субботник по уборке берегов водоемов.
Участники акции «Вода России» очистили берега в 11 районах Ленобласти
Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ
За несколько месяцев участники акции вывезли с прибрежных территорий более 95 кубометров мусора. Общая площадь очищенных участков составила около 0,2 квадратного километра. Экологическая акция охватила 11 районов региона.