В Ленобласти с рек и озер вывезли более 95 кубометров мусора

В Ленинградской области подвели промежуточные итоги всероссийской экологической акции «Вода России». С апреля в регионе состоялся 31 субботник по уборке берегов водоемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции «Вода России» очистили берега в 11 районах Ленобласти

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ Участники акции «Вода России» очистили берега в 11 районах Ленобласти

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

За несколько месяцев участники акции вывезли с прибрежных территорий более 95 кубометров мусора. Общая площадь очищенных участков составила около 0,2 квадратного километра. Экологическая акция охватила 11 районов региона.

Матвей Николаев