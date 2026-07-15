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В Ленобласти с рек и озер вывезли более 95 кубометров мусора

В Ленинградской области подвели промежуточные итоги всероссийской экологической акции «Вода России». С апреля в регионе состоялся 31 субботник по уборке берегов водоемов.

Участники акции «Вода России» очистили берега в 11 районах Ленобласти

Участники акции «Вода России» очистили берега в 11 районах Ленобласти

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Участники акции «Вода России» очистили берега в 11 районах Ленобласти

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

За несколько месяцев участники акции вывезли с прибрежных территорий более 95 кубометров мусора. Общая площадь очищенных участков составила около 0,2 квадратного километра. Экологическая акция охватила 11 районов региона.

Матвей Николаев

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